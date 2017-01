Larissa (39) en haar man bezochten een parenclub

Larissa en haar man zijn gelukkig samen, maar de passie was na 18 jaar relatie ver te zoeken. Tot ze voorstelde om eens samen naar een parenclub te gaan…

In Libelle’s rubriek De dag nadat vertelt Larissa haar verhaal.

Larissa: “Als we wakker worden, vrijen we. We lachen, want gisteravond voor we in slaap vielen, vreeën we ook. We hebben het gisteren 5 keer gedaan. 5 keer… de laatste keer dat dat gebeurde, was jaren geleden. Het doet me denken aan de eerste jaren van onze verkering, toen we allebei nog jong en blozend waren. Ik hou nog steeds veel van mijn man en we hebben een goede relatie, maar die sleur… Ik heb heimwee naar de spanning van vroeger. We zijn 18 jaar bij elkaar en kennen elkaars lijf en lust van voor naar achteren. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik mijn man ooit de kleren van het lijf rukte om zijn blote huid te kunnen voelen. Dat vind ik jammer.”

Tekst gaat verder onder video.

VIDEO: Liefde en passievlogger Guusje legt uit hoe je kun stralen in je sensuele kracht.

Iets nieuws

“Een paar maanden geleden vertelde een goede vriendin dat zij en haar man een parenclub hadden bezocht. Er ging een schokje door me heen. ’s Avonds in bed heb ik het mijn man voorgesteld: ‘Zullen wij ook een keer gaan?’ Mijn man en ik kunnen goed samen vrijen, maar ik verlang wel naar iets nieuws. Misschien zou ik weleens met een ander willen vrijen, misschien zou ik wel met wat meer spanning geprikkeld willen worden. 3 dagen geleden heb ik hem een sms’je gestuurd: ‘Vrijdag kinderen uit logeren, we gaan.’”

Paraderen

“Ik was niet zenuwachtig, wel opgewonden. De club was schoon en gezellig. Er waren sauna’s, overal douches en een leuke bar. Het had wel wat weg van een discotheek. Maar bij het eerste romantische nummer dat gedraaid werd, trok iedereen zijn kleren uit, alleen de lingerie bleef over. Ik moest even slikken en keek schuchter om me heen. Mensen raakten elkaar op een erotische manier aan. Dat was gek, maar het wende snel. Ik was blij met mijn nieuwe setje en mijn sexy kousen. Van mij mocht het beginnen. Ik paradeerde naar de bar om nieuwe drankjes te halen. Ik werd bekeken. Ik kreeg lachjes en knipogen. Ik voelde me begeerlijk.”

Een mooi vrijend paar

“De roes van gisteren heeft ons nog niet verlaten. Mijn man en ik raken elkaar vandaag veel aan. Zijn hand op mijn bil doet me rillen, het herinnert me aan gisteravond. Ik ben me heel bewust van mijn lichaam. Steeds draaien er kleine, erotische filmpjes van de avond daarvoor in mijn hoofd. Het opgelaten gevoel dat ik aan het begin van de avond had, was snel voorbij. Ik keek om me heen en raakte seksueel opgewonden van al die vrijende mensen. We liepen wat rond en zagen dat er kleine kamertjes waren waar je je kon terugtrekken. Soms lag er 1 stelletje op zo’n bed, soms 2. Mijn man en ik hadden afgesproken dat we ons op deze eerste avond alleen met elkaar zouden bezighouden. We keken naar een heel mooi vrijend paar. Ze bewogen traag en sensueel om elkaar heen. De man lachte naar me en wenkte. Nee, glimlachte ik terug. Ik voelde me erg verbonden met mijn man, we zaten samen in dit geweldige avontuur.”

Veel aandacht

“Het leek op een vakantietripje naar een fantastisch land waar alles nieuw rook en smaakte. Ik voelde dat mijn man ook opgewonden was en we belandden op een bed. Er was geen deur om het kamertje af te sluiten en mensen keken naar ons. We vreeën verder in een ruimte die wel op slot kon. De hele avond zinderde het van de erotiek. Ik raakte in een doorlopende staat van opwinding. Ik keek naar mijn man en zag dat hij veel aandacht kreeg van andere vrouwen. Ik wentelde me in de uitnodigende blikken en genoot van de flirts. Mijn ego heeft een enorme boost gekregen die avond.”

Heel veel liefde

“Vandaag pakken we het dagelijks leven gewoon weer op, we doen boodschappen en halen de kinderen op, maar ik voel me mooi, sterk en sexy. Mijn vriendin komt langs en ik vertel haar alles. Ze lacht, ze schatert en slaat mijn man op zijn schouders. ’s Avonds vrijen we opnieuw. Er is heel veel liefde tussen ons. We zeggen tegen elkaar dat we er nog eens heen gaan.”

LEES OOK:

Interview: Marleen Janssen. Beeld: iStock