Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Pien die vertelt over haar moeder die maar niet ouder wil worden. Zo vertikte ze een rollator te gebruiken wanneer ze haar been op meerdere plekken brak.

Pien (40): “Toen mijn moeder zestig werd, zei ze: ‘Voortaan vier ik elk jaar mijn zestigste verjaardag!’ Wij vonden het een aardig grapje, maar ze meende het. Ze wilde gewoon niet ouder worden. Mijn vader haalde zijn schouders erover op. Hij vond haar goed zoals ze was, hij had geen boodschap aan leeftijd. Maar moeder wilde geen rimpels en geen grijs haar, en daar deed ze alles aan.”

IJdel

“‘Mam is een beetje ijdel’, plaagden we haar. Dat vond ze best. ‘Beter ijdel dan oud’, zei ze dan. Ach, wij hadden er niet echt last van. Al kostte het heel wat moeite om haar ervan te overtuigen dat de kleinkinderen haar best ‘oma’ mochten noemen. Want oma klinkt oud, vond zij.”

Rollator

“Op een dag viel ze en brak haar been op meerdere plekken. In het ziekenhuis vertelde de arts dat het nooit meer helemaal in orde zou komen, maar dat ze met een rollator nog goed uit de voeten zou kunnen. ‘Dat nooit!’, riep mijn moeder, ‘ik ben geen oud mens!’ Ze kwam weer thuis en kon wel een beetje door het huis strompelen, maar de rollator raakte ze met geen vinger aan. Het was winter, en we dachten dat ze wel van gedachten zou veranderen als het mooier weer zou worden.”

Conditie

“Maar het werd voorjaar en prachtig weer en ze vertikte het de deur uit te gaan met de rollator. Haar conditie ging hard achteruit en daar maakten wij ons grote zorgen over. Toen heeft mijn vader de knoop doorgehakt. Op een zondag haalde hij de rollator uit de schuur, en zei: ‘En nu ga je mee’. Ze heeft gehuild en ruziegemaakt, maar als mijn vader echt iets wil, dan gebeurt het ook. Zo zijn ze samen vertrokken. Mijn moeder vond het verschrikkelijk, ze dacht dat iedereen naar haar keek. Natuurlijk keek niemand.”

Best handig

“Mijn moeder is elke dag met haar naar buiten gegaan, en ze knapte zienderogen op. Ik denk dat ze dat zelf ook voelde, want na een paar weken ging ze voor het eerst alleen een boodschapje doen. ‘Eigenlijk best handig’, zei ze toen ze thuiskwam, ‘zo’n mandje op je rollator’. Ze heeft nog steeds een hekel aan ‘dat ding’, maar ze gebruikt hem wel. We mogen trouwens nog steeds niet naar haar leeftijd vragen!”

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Libelle TV spiritueel vlogger Manon: ‘Zo krijg je een positiever zelfbeeld’

Tekst: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock