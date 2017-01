Manja (45): “Als ik een pruik draag, ben ik niet wie ik ben”

Eind oktober 2015 merkte Manja dat er iets mis was: ‘’Ik bracht mijn dochter naar het station toen ik steken in mijn borst voelde. Thuis ging ik snel naar de badkamer om die borst te onderzoeken. Vrijwel direct voelde ik iets in de buurt van mijn tepel dat daar niet thuishoort. Instinctief wist ik: dit is foute boel.” Het bleek kanker.

“Ik wist dat ik kaal zou worden. Ik heb mutsjes en doekjes gekocht en ik had een pruik in huis, maar ik heb er toen ik eenmaal kaal was bewust voor gekozen om deze niet te dragen. Ik besloot dat een kaal hoofd niet iets is om me voor te schamen, dat het bij me hoort. Als ik een pruik draag, ben ik niet wie ik ben.”

Haaruitval

“Ik had mijn haar – met de haaruitval in het vooruitzicht – al korter laten knippen. Toen ik een paar dagen later onder de douche stond, verdwenen veel rode haren in het doucheputje. Wow, dat gaat rap, dacht ik. Na het drogen van mijn haren zaten er meer in de handdoek dan op mijn hoofd. ‘Pak de tondeuse maar, want dit is uitstel van executie’, riep ik naar Arwin, mijn vriend. Hij schoor mijn hoofd helemaal kaal. Toen ik mezelf voor het eerst in de spiegel bekeek schrok ik me een ongeluk. ‘Ik heb nu echt zo’n chemo-koppie’, bracht ik huilend uit. ‘Nee, je hebt een mooi bolletje’, zei Arwin liefkozend terwijl hij naar me glimlachte. Ook mijn dochter Caithlyn (18) reageerde positief op mijn kale hoofd. Ze moest even wennen, maar streek vervolgens al snel met een hand over mijn hoofd. ‘Wat is het zacht’, zei ze met een glimlach.

Borst verwijderd

“24 november 2015 werd een van mijn borsten verwijderd, wat noodzakelijk was om de kanker de kop in te drukken. Ik kan me nog herinneren dat ik een paar weken na de operatie in kleermakerszit op bed zat. Arwin lag naast me. Ik keek naar mijn lichaam, van mijn ene borst naar het litteken en weer terug. ‘Best wel gek, hè’, zei ik. Hij antwoordde: ‘Nee, ik vind het niet gek, want het is maar zo’n klein onderdeeltje van jou.”

Vrouwelijkheid

“Het was óf mijn borst laten verwijderen, óf dood gaan. Ik voel me nog net zo vrouwelijk als voorheen en ik had ook niet anders verwacht. Ik ben een vrouw met mijn ziel, niet alleen met mijn uiterlijk. Arwin is niet verliefd op mij geworden om mijn borsten, maar om mijn uitstraling en om hoe ik in het leven sta. Houden van is niet houden van hoe diegene eruitziet, maar houden van het complete plaatje: ‘Ik heb je liever naast me met één borst, dan in een kist met twee’ zegt hij altijd. Hij vindt dat ik er alleen maar mooier van word: ‘ik zie alleen maar meer kracht in je ogen.’ ”

Het was òf mijn borst laten verwijderen, òf dood gaan

“Tijdens intieme momenten heeft hij het ‘operatiegebied’ nooit vermeden. Hij heeft me nooit het gevoel gegeven dat ik niet meer aantrekkelijk ben, dat hij me niet graag aanraakt of moeite heeft om me aan te raken. ‘Het is een mooi litteken geworden, hè’, zegt hij wanneer zijn vingers eroverheen glijden.”

Normaalste zaak

“Veel mensen in mijn omgeving zeggen dat ze het sterk vinden dat ik de gevolgen van mijn ziekte niet verberg. Maar daar voegen ze vaak wel aan toe dat ze zelf wél een pruik zouden dragen, als ze in mijn schoenen stonden. Ik stond in de supermarkt, toen ik een vrouw en een meisje van een jaar of 7 naar me zag kijken. ‘Geen idee, dat moet je aan die mevrouw vragen’, hoorde ik haar tegen het kleine meisje zeggen, waarna het grietje mijn kant op kwam. ‘Mevrouw, waarom heeft u geen haar?’ Ik werd overvallen door deze vraag. ‘Ik was heel ziek. Mijn haren zijn geschrokken door de zware medicijnen, als ik die medicijnen niet meer slik groeit het weer terug.'”

“‘Ik ga niet zonder mijn pruik het huis uit. Niet omdat ik me schaam, maar omdat ik anoniem over straat wil zonder dat mensen zien dat ik geen haar heb’, is een reactie van een vrouw die hetzelfde overkwam als ik. De één verbergt haar kaalheid, en weer een ander omarmt het. Ik vind niet dat je sterk bent als je ervoor kiest om de gevolgen van borstkanker te laten zien aan de buitenwereld. Ik vind dat het gewoon zo zou moeten zijn, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Want kanker is jammer genoeg de normaalste zaak van de wereld.”

PS. Manja bedacht Gekleurde Dromen, een verjaardagskalender waarin zij en 11 andere (ex)borstkankerpatiënten staan. Zonder haar of pruik, maar met bodypaint (door Lia Kinibaeva) op hun hoofd.

Interview: Anna van der Weerd. Beeld: Janne Donkersloot