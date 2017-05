Bianca (37) werd na 13 jaar plotseling verlaten door haar vriend

Bianca is moeder van zoon Tim (7). Op een dag kwam haar vriend thuis en gaf haar een briefje: hij wilde bij haar weg.

“Op een ochtend in maart 2015 stopte mijn vriend een briefje in mijn hand. Hierop stond dat hij sinds 3 weken een bijzondere tweelingziel-ervaring had met een collega. Ongelovig keek ik naar de man met wie ik al 13 jaar samenleefde, de vader van mijn zoon. Hij vertelde dat hij daarvan zo ondersteboven was, dat hij met mij wilde stoppen. Bij haar voelde hij zich compleet en dat wat zij hem bood, kon ik hem niet geven. Als ik wilde weten wat een tweelingziel inhield, moest ik maar googelen.”

Gebroken hart

“Ik was sprakeloos, verdrietig en met stomheid geslagen. Een week lang zocht ik internet af naar ‘tweelingzielen’. Het schijnt iets spiritueels te zijn, maar het is maar net welke draai je eraan geeft. Ze waren volgens mij gewoon smoorverliefd. Relatietherapie of gesprekken hadden ook geen zin, er viel niets meer te redden. We hebben Tim dan ook snel samen verteld dat we uit elkaar gingen. Het brak mijn hart om mijn kind zo boos en vooral verdrietig te zien.”

Zelfbeeld

“Nadat ik zelf van de eerste schok was bekomen, ben ik gaan handelen. Ik wilde niet in een depressie schieten en zorgde dat ik veel om handen had. Binnen een maand stond ons huis te koop en kon ik meer uren gaan werken. Na 3 weken was ons oude huis verkocht en die zomer kreeg ik de sleutel van mijn nieuwe appartement. Nu ben ik bijna een jaar verder. De scherpe kantjes zijn ervanaf en ik heb gelukkig lieve vrienden om me heen. Bij hen mocht ik in het begin vaak eten en nachtenlang logeren, omdat ik niet alleen wilde zijn. Vlak na onze scheiding had ik het psychisch erg zwaar met het feit dat ik als persoon was afgewezen. Het veranderde vriendschappen, relaties en mijn zelfbeeld. Was ik nog wel een goede moeder? Nog aantrekkelijk voor mannen? Wat vonden anderen van mij? Ik heb echt mezelf weer opnieuw moeten vinden.”

Deeltijd

“Inmiddels is dat aardig gelukt. Het is wel even wennen om bepaalde beslissingen alleen te moeten nemen, zoals het uitzoeken van een nieuwe vloer, maar het alleen-zijn gaat me goed af en ik heb zelfs weer een vriend. Wat echter nooit went, is dat ik door het co-ouderschap ongevraagd en ongewenst de zorg voor mijn kind moet delen en hem maar de helft van de tijd zie. Wel ben ik er supertrots op dat mijn ex en ik er dankzij een mediator in zijn geslaagd een vechtscheiding te voorkomen.”

Interview: Joan Makenbach.