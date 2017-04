Viggo Waas: “Vrouwen kunnen intimiderend zijn”

Acteur, presentator, cabaretier en schrijver Viggo Waas (54) lijkt misschien een eersteklas womanizer, maar niets is minder waar. En daarom gaat hij voor Libelle TV uitzoeken hoe het precies zit met vrouwen en hun (eigen)aardigheden (zie video). “Het heeft vrij lang geduurd voordat ik over mijn angst voor meisjes heen was.”

Wat leerde jouw moeder je over vrouwen?

“Ze was er heel duidelijk over dat mijn broer en ik voorzichtig met ze om moesten gaan. Ook best onzin eigenlijk.”

Hoezo?

“Op sexueel vlak kan ik me dat voorstellen, maar als je echt geëmancipeerd bent, zou ik zeggen: vooral niet voorzichtig doen met vrouwen, ze kunnen zichzelf heel goed verdedigen, ook verbaal vaak.”

Hoe heb je uiteindelijk vrede met je moeder gesloten?

“Vorig jaar ben ik met mijn broer en mijn ouders vijf dagen op vakantie geweest, naar het vakantieadres waar we vroeger altijd kwamen. Ik heb mijn vader altijd heel erg op een voetstuk gezet, ik wilde niet dat ze hem aanviel. Maar nu zag ik dat er twee kanten aan dat verhaal hebben gezeten, en dat wilde ik haar zeggen.”

Is dat gelukt?

“Ja. Maar ik kan nog steeds in een bepaalde rol schieten als ik bij mijn ouders ben. Ik ben 54, maar dan ben ik toch ineens weer het kind dat denkt: houd toch op met dat gezwam. Je opvoeding drukt een enorm stempel op je.”

Heeft die opvoeding jouw smaak in vrouwen beïnvloed?

“Ik zoek altijd sterke vrouwen met een grote mond, die partij kunnen geven. Ik heb nooit gezocht naar iemand die ja en amen zegt, of die thuisblijft voor de kinderen. Onafhankelijke, strijdbare vrouwen vind ik heel mooi. En toch begreep ik mijn moeder niet, vooral dat emotionele. Nu denk ik: ze voelde zich alleen, ze was altijd bang om steun te verliezen. Met drie van die mannen om haar heen.”

Je hebt een zoon van twintig en een dochter van elf. Wat wil jij ze meegeven als vader?

“Ik maak me geen zorgen over ze, maar wel over de tijd waarin we leven. Het lijkt soms wel alsof we ons allemaal als lemmingen in de afgrond zullen storten. En hoe kan het dat een man als Trump in deze tijd zulke vrouwonvriendelijke dingen kan zeggen, en dat er vrouwen zijn die dat verdedigen? Ik kan me voorstellen dat dat voor vrouwen beangstigend is, en vervreemdend. En dan dat naroepen van vrouwen op straat. Kijk, bouwvakkers mogen dat doen, maar door jonge jongens op straat van alles naar je hoofd moeten krijgen als vrouw… het lijkt me raar. En wanneer is het genoeg, wordt het te erg? Ik kan het niet inschatten, maar ik denk, hoop, dat het nog wel meevalt. En daar moet ik wél mee oppassen want ik zie natuurlijk lang niet alles. Mijn dochter Tara is nog klein, maar over twee jaar zal ik hier wel slecht van slapen denk ik. Meisjes zijn toch kwetsbaarder dan jongens wat dit betreft.”

Hoe omschrijf je jezelf als partner voor je vriendin Marisa?

“Nou, ik zie wel vaak dat er een enorme kloof zit tussen hoe ik denk en hoe zij denkt. En dat uit zich vooral in de opvoeding. Tara is pas 11, maar echt een meisje-meisje. Ze zit nu al naar van die make-upblogs te kijken of liedjes te zingen, er komen bijna om de dag online pakketjes voor haar binnen, nieuwe schoenen, een nieuwe jas. Ja, die heb ík niet besteld. Vrouwen kopen zo veel meer, en dat bedoel ik helemaal niet seksistisch, het is gewoon zo. Marisa was dágenlang bezig met haar carnavalskostuum, ik heb gewoon wat aangetrokken uit de kast en ben gegáán. Die verschillen, ze zijn er. En vraag me niet ze uit te leggen want ik weet ook niet waar ze precies over gaan.” Later: “Maar ik kan af en toe hopeloos romantisch zijn. Al is het ook lastig om relaties leuk en goed te houden, het dagelijkse bestaan haalt je soms gewoon in. Marisa en ik wilden dus wel wat vaker samen een weekend weg enzo, maar in de praktijk lukt dat niet altijd.”

Vrouwen vinden jou over het algemeen een leuke man, je ziet er goed uit. Merk je dat?

“Jawel, maar ik ben nu ook op een leeftijd gekomen dat het anders is dan vroeger. Op mijn achttiende merkte ik duidelijk dat meisjes mij leuk vonden, maar daar kon ik totaal niet mee omgaan. Ik was zó verlegen. En 15 jaar geleden zat ik in van die mooie-mannen-verkiezingen, dat was toch wat anders dan nu. Ik kan er wel wat beschouwender naar kijken omdat ik ouder ben, maar ik heb me in het verleden ook bekeken gevoeld, vrouwen kunnen intimiderend zijn. Ik heb ooit een hand van een vreemde vrouw in mijn kruis gehad aan een bar. En met acht mannen om je heen ga je dan echt niet zeggen: ‘Hee! Dít doe je dus niet!” Maar ik vond het heel erg raar. En ongemakkelijk.”

