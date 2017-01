Corinne (44) verloor haar man: “Het is nu een jaar geleden”

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: de man van Corinne overleed een paar dagen na Oud & Nieuw. Corinne zag erg op om voor het eerst alleen te zijn met oudjaar.



Corinne (44): “Dat is waar ik nog het meeste tegenop heb gezien. Al die mensen die ‘gelukkig nieuwjaar’ tegen je zeggen alsof het niks is. Ze denken er volgens mij niet eens bij na. Misschien is het voor veel mensen vanzelfsprekend dat ze een gelukkig nieuwjaar zullen hebben. Omdat ze denken dat je ergens zeker van kunt zijn in je leven. Dat je man van je zal blijven houden. Dat je kinderen niet onder een auto komen. Dat je niet op een dag bij de dokter zit en hoort dat je een ongeneeslijke ziekte heb.”

Zo goed voor elkaar

“Nou, ik kan daar een heel ander verhaal over vertellen. Ik had het ook allemaal zo goed voor elkaar. Een lieve man, leuke kinderen, een goede gezondheid, een prettig huis. Wat wil je nog meer? Ja, dat het voor altijd en altijd is, natuurlijk. Dat willen we allemaal. We hebben een heerlijke kerst gehad, vorig jaar. En een spetterend oudejaarsfeest met de hele buurt. Met oliebollen en warme wijn en vuurwerk.”

“TOEN IEDEREEN ‘GELUKKIG NIEUWJAAR’ ZEI, WILDE IK HET LIEFST WEGLOPEN”

‘Nu is het allemaal voorbij’

“Ik weet nog zo goed dat we op 1 januari om een uur of 3 in bed lagen. ‘Nu is het allemaal voorbij’, zei ik, want ik ben altijd een beetje treurig als iets leuks voorbij is. ‘Ben je mal!’, zei mijn man. ‘Voor je het weet, is het wéér december en dan kun jij weer los met je oliebollen. En voordat het zover is, komen er eerst nog een heleboel andere leuke dingen.’ Zo zijn we in slaap gevallen.”

Gelukkig nieuwjaar

“2 dagen later werd hij met z’n motor van de weg gereden door iemand die even niet oplette. Dat is nu een jaar geleden. Dat hele eerste jaar zonder mijn man van wie ik zo veel hield, is aan me voorbijgegaan. De kinderen. Verjaardagen. We zijn zelfs met vakantie gegaan, de kinderen en ik. Met z’n drieën in een huisje op Terschelling. En toen werd het december. Van alle feestdagen heb ik het meest tegen oudjaar opgezien. Het was net zo erg als ik dacht. Wat heb ik mijn man gemist toen alle stellen elkaar om 12 uur omhelsden. Ik stond even helemaal alleen met al die zoenende mensen om me heen, want mijn kinderen waren met vrienden op stap. Toen daarna iedereen ‘Gelukkig nieuwjaar’ tegen me zei, had ik het liefst weg willen lopen. Want: gelukkig nieuwjaar… kan iemand me vertellen hoe dat moet.”

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock