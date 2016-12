Corries (51) man heeft 2 rechterhanden: “Iedereen wil iets van hem”

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Corries man is een handige man. In 1,5 jaar tijd heeft hij hun hele huis opgeknapt. Dat bleef niet onopgemerkt: Corries man werd door veel buren vaak gevraagd voor klusjes.



Corrie (51): “Mijn man heeft 2 rechterhanden. Je kunt het zo gek niet bedenken of hij kan het maken. Daar hebben we heel veel aan gehad toen we 5 jaar geleden een huisje kochten waar nogal wat aan moest worden gedaan. Bijna 1,5 jaar heeft mijn man in zijn vrije tijd gemetseld, getimmerd en geschilderd. We zaten al die tijd in de troep, maar dat wisten we van tevoren. En we wisten ook dat we nooit dat leuke huis op die mooie plek hadden kunnen kopen als het niet door onszelf zou worden opgeknapt. Ruim 3 jaar geleden was de klus geklaard. Ons huis was om door een ringetje te halen, en we lieten het trots aan onze familie, vrienden en buren zien.”

“MIJN MAN BEGON ER STEEDS MEER VAN TE BALEN, MAAR ZE ACCEPTEERDEN GEWOON GEEN NEE”

‘Die handige man’

“Eindelijk rust, dachten we. Maar met die rust liep het een beetje anders. Mijn man stond inmiddels in de buurt bekend als ‘die handige man’, en we hadden bij wijze van spreken het gereedschap nog niet weggeborgen of de 1e buurman stond al voor de deur: of mijn man even kon helpen. In het begin deed hij het met alle plezier, en het ging toen om kleine klusjes waar hij niet langer dan een halve dag mee bezig was, en waar hij geen geld voor vroeg. Maar er werd steeds meer van hem verlangd, zodat hij op een bepaald moment ieder vrij uur bezig was om iemand te helpen. Want ja, je kunt moeilijk de ene buurman helpen en tegen de andere buurman zeggen dat het je niet schikt. Sommige mensen roosterden hem gewoon in.”

Nee zeggen

“Mijn man begon er steeds meer van te balen, maar hoe zet je zoiets stop? Ze accepteerden gewoon geen nee. En als mijn man uitlegde dat hij best een drukke baan heeft en ook weleens een weekend vrij wilde, kwam het niet over. In het begin liet hij zich dan toch weer overhalen en daar hebben we samen een paar keer flink ruzie over gehad. Inmiddels houdt hij zijn poot stijf. Sommige mensen begrepen het uiteindelijk wel, maar er zijn ook mensen die ons niet meer groeten. Jammer dan!”

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Plamuren voor beginners en klunzen!



Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock