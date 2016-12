Hannies (59) kinderen komen niet met Kerst

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Hannie is dol op Kerstmis. Ze wil het liefst met haar hele gezin samen Kerst vieren. Alleen Hannies schoondochter heeft zich voorgenomen om nooit meer thuis zijn met de Feestdagen.



Hannie (59): “Ik heb december altijd de leukste maand van het jaar gevonden. Dat had ik als kind al, en dat werd nog sterker toen ik trouwde en zelf een gezin kreeg. Ik genoot van de feestdagen. Het was druk, er kwam veel familie over de vloer en het was oergezellig. Maar langzamerhand veranderde het. Ooms en tantes overleden, de kinderen werden groot en gingen op kamers wonen. De eerste jaren kwamen ze de hele kerstperiode thuis, maar toen ze verkering kregen, hadden ze met nóg een familie te maken. Dus dat werd de ene Kerstdag bij de schoonfamilie en de andere bij ons. De rest van de kersttijd zaten mijn man en ik samen bij de kerstboom. Ook heel gezellig, maar wat had ik soms een heimwee naar een huis vol drukte.”

“MIJN SCHOONDOCHTER HEEFT ZICH VOORGENOMEN OM NOOIT MEER THUIS TE ZIJN MET DE FEESTDAGEN”

Op wintersport

“Het is niet alleen dat je zelf verandert als je ouder wordt, het zijn de veranderingen om je heen die soms een beetje moeilijk te verwerken zijn. Zoals het feit dat mijn zoon en schoondochter de laatste jaren met Kerstmis naar de wintersport gaan. Dat is hard aangekomen. Op de een of andere manier had ik verwacht dat de traditie van één Kerstdag met z’n allen nooit zou veranderen. En nu ineens wilde mijn schoondochter niet meer, want dat het wintersport-idee van haar afkomstig is, was meteen duidelijk. Hoe erg ik het ook vond, ik kon me er ook iets bij voorstellen. Haar ouders zijn met een akelige vechtscheiding uit elkaar gegaan. En al is dat 15 jaar geleden gebeurd, ze kunnen elkaar nog steeds niet luchten of zien. Dat betekent dat mijn schoondochter op Kerstavond bij haar vader gaat eten, op Eerste Kerstdag bij haar moeder en de dag erna bij ons. Best een druk heen en weer gerij met de feestdagen, maar dat is niet waar het om gaat.”

Een gemis

“De laatste keer dat ze op die manier weer met haar ouders Kerst had gevierd, is er ruzie ontstaan. Haar moeder was woedend op haar omdat ze op Kerstavond bij haar vader was geweest en niet bij haar, en haar vader had er de pest in dat hij met Kerst alleen zat. Voor mijn schoondochter was dat de druppel en ze heeft zich toen voorgenomen om nooit meer thuis te zijn met de feestdagen. En zo is de wintersport in beeld gekomen. Ook dit jaar zullen ze er niet bij zijn als wij met onze dochter en haar gezin aan tafel zitten. Ik zal ze heel erg missen, maar ik begrijp haar ook en dat maakt het een beetje makkelijker.”

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock