Saskia (55): “Mijn man is niet meer degene voor wie ik viel”

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Saskia’s man was toen ze hem zo’n 30 jaar geleden ontmoette erg sportief. Tegenwoordig kijkt hij liever televisie dan dat hij gaat sporten, wat Saskia begint te irriteren.

Saskia (55): “Mijn man is 10 jaar ouder dan ik. Toen ik hem ontmoette, was ik halverwege de 20, en ik viel meteen voor hem. Hij is nogal groot en in die tijd deed hij veel aan sport, dus hij had een fantastisch lijf. Verder was hij ook nog eens aardig en had hij belangstelling voor alles wat mij interesseerde. Het voelde dan ook als een lot uit de loterij toen hij net zo gek op mij werd als ik op hem.”

Dikker

“We zijn nu 30 jaar verder. We hebben 2 zoons en 3 kleinkinderen. Mijn man gaat over een paar jaar met pensioen en ik moet nog een tijdje doorwerken, wat ik trouwens heel fijn vind. Maar wat me al heel lang dwarszit, is dat er van die leuke man op wie ik zo verliefd was, fysiek zo weinig over is. In de loop van de jaren is hij steeds dikker geworden. Hij is zo’n man die dik is van het te veel bier drinken, met zo’n zware buik die een beetje over z’n broekriem hangt. Aan sport doet hij al lang niet meer. Hij zit veel liever in een luie stoel televisie te kijken. Z’n benen een beetje uit elkaar, want dat zit lekkerder. En omdat hij onderuit gezakt zit, hangt z’n onderkin over z’n boord.”

Gênant

“Leuke gesprekken hebben we ook tijden niet meer. We wonen in hetzelfde huis, daar is zo’n beetje alles mee gezegd. Waar ik me nog steeds over opwind, is dat hij zich zo laat gaan. Ik ben ook niet zo’n sportmens, maar ik ga wel elke week naar fitness, ik let een beetje op wat ik eet en ik probeer er zo leuk mogelijk uit te zien. Hij zou toch ook zoiets kunnen proberen voor mij? Maar hij vindt zichzelf geweldig! Als we met vrienden op stap zijn, zit hij zelfs te flirten. Ik ben niet eens jaloers, die tijd is voorbij. Eigenlijk vind ik het gênant als ik merk dat vrouwen proberen zo snel mogelijk van hem af te komen.”

Verzorgen

“Hij heeft een rijtje medicijnen die hij elke dag moet innemen. Tegen cholesterol, voor z’n bloeddruk, voor weet ik wat allemaal. Daar maakt hij zich totaal geen zorgen over. Ik wel, want als hij straks ziek wordt door zijn ongezonde manier van leven, kan ik dat grote dikke lijf gaan verzorgen. Ik weet dat het heel hard klinkt, maar het ergste is dat ik het nog meen ook!”

Tekst: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock