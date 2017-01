Marianne (58) gunde haar moeder een waardig levenseinde

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Marianne had altijd een bijzondere band met haar moeder. Als kind, maar ook als volwassene. Toen haar moeder ziek werd, was Marianne de enige van de kinderen die vaak bij haar was.

Marianne (58): “Ik heb altijd een speciale band met mijn moeder gehad. Dat was als kind al zo. Mijn moeder was alles voor me. Mijn broer en mijn zusje hielden ook van haar, maar die trokken toch meer naar mijn vader. We hadden gewoon een fijn gezin. Zo wil ik het later ook, dacht ik toen ik ouder werd. Dat is best aardig gelukt, en die speciale band met mijn moeder bleef. Al had ik mijn eigen gezin, ik bleef haar vaak zien. En elke dag belden we elkaar even. Mijn man vond het een beetje overdreven, maar hij vond het prima. Het was zoals het was.” (Tekst gaat door onder video)

2e leven

“Mijn moeder was ondertussen een 2e leven begonnen nu haar kinderen de deur uit waren. Samen met mijn vader maakte ze reisjes. Ze fietsten hele einden. Maar toen werd mijn vader ziek, en haar leven bestond vooral nog uit zorgen voor hem. Toen hij na een paar jaar overleed, was ze ineens oud geworden. Ze was er niet meer aan gewend om actief te zijn buiten de deur en zonder mijn vader vond ze er ook niets meer aan. Hoe meer ze binnen op haar stoel bleef zitten, hoe meer haar krachten afnamen. Om haar heen gingen steeds meer vrienden en bekenden dood, zoals dat nu eenmaal gaat als je ouder wordt.”

“VAN HAAR KINDEREN WAS IK DE ENIGE DIE VAAK BIJ HAAR WAS”

Longziekte

“Van haar kinderen was ik de enige die vaak bij haar was. Ik zorgde ervoor dat we dan altijd ergens naartoe gingen. Een wandelingetje maken, de stad in en op een terrasje koffiedrinken. Een beetje winkelen. Maar ze liep steeds slechter, tot het moment dat het nauwelijks meer lukte, zelfs niet met een rollator. Bovendien had ze het steeds benauwder door een longziekte die niet te genezen was en waaraan ze uiteindelijk zou overlijden. ‘Je moet opgenomen worden’, zeiden wij, haar kinderen. ‘Nee’, zei ze. ‘Maar wat wil je dan, moeder?’ ‘Ik wil dood’, zei ze.”

Veel verdriet

“Ze had met haar huisarts over euthanasie gepraat, want ze vond dat ze er nu wel aan toe was. Mijn broer en zusje waren er fel tegen. ‘Onze moeder gaat niet op zo’n manier dood’, zeiden ze, terwijl ze nauwelijks naar haar omgekeken hadden. Maar ik begreep het. Mijn lieve, ooit zo actieve moeder die voortaan de hele dag in haar kamer in de stoel naar adem zou zitten snakken, hoe kon ik verlangen dat ze zo verder zou leven? Korte tijd later is gebeurd wat ze zo graag wilde. En hoeveel verdriet ik ook had en nog steeds heb, voor háár ben ik blij.”

