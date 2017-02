Goede vrienden van Irene (49) gingen scheiden en tot haar schrik zag ze haar vriend veranderen in een gierige, berekende man. “Het gezin bleef achter in een onttakeld huis, de kinderen waren hysterisch, mijn vriendin wanhopig.”

Irene: “Een jaar voordat ik ging scheiden, gingen goede vrienden van ons uit elkaar. Mijn huwelijk was toen al niet zo geweldig, en ik vond het benauwend dat hun huwelijk stukliep terwijl het helemaal niet zo slecht leek. Ik weet dat er een heleboel soorten scheidingen zijn, en wat ik voor mijn ogen zag gebeuren, was hoe onze vriend veranderde in een gierige, berekenende man.”

Verhuiswagen

“Een paar dagen nadat hij het huis had verlaten, stopte een kleine verhuiswagen bij hun voor de deur. Onze vriend belde aan. Zijn vrouw en dochters zaten aan de ontbijttafel. Of ze even wilden opstaan, zei hij, waarna door een paar verhuizers de stoelen de kamer uit werden gedragen. Daarna volgde de tafel, waar zijn ex nog net de ontbijtspullen vanaf kon halen, en nog wat andere meubels. Het gezin bleef achter in een onttakeld huis, de kinderen waren hysterisch, mijn vriendin wanhopig. Vervolgens werden haar dochters van alle clubjes afgehaald die geld kostten, en toen begon het gedoe om de alimentatie. En dat terwijl haar ex heel goed verdiende.”

Alimentatie

“Een jaar later gingen mijn man en ik scheiden. Niet vanwege een ander, maar omdat ons huwelijk echt óp was. Hij had altijd het meeste geld ingebracht, ik had een klein baantje omdat ik maar een paar dagen per week werkte. Tot mijn verbazing bleef alles financieel zoals het altijd was geweest. Mijn man woonde op kamers, maar de hypotheekrente van ons huis bleef hij betalen plus een royale alimentatie. Na een paar maanden vroeg hij of hij op zolder wat uit mocht zoeken uit oude meubels die er stonden. Terwijl het huis vol erfstukken van zíjn familie stond. ‘Je denkt toch niet dat ik de meubels onder jullie kont ga weghalen!’, zei hij verontwaardigd.”

Geen littekens

“Pas na twee jaar hebben we officieel een paar financiële afspraken gemaakt. Ik was fulltime gaan werken en begon aardig te verdienen, zodat ik na een paar jaar zijn geld niet meer nodig had. Dat voelde heel prettig. We zijn nu jaren verder en ik kan goed opschieten met mijn ex. We vinden het leuk om elkaar te zien op de verjaardagen van onze dochters. En ik ben happy met mijn nieuwe relatie. Natuurlijk was ik doodongelukkig toen ons huwelijk fout ging, maar verdriet gaat over. En als je op een goede manier uit elkaar bent gegaan, loop je niet de rest van je leven met littekens rond.”

