Dít is de verrassende hobby van Melania Trump

Niets geen dure hobby’s voor Melania Trump: het blijkt dat de kersverse First Lady dol is op tuinieren. Ze laat haar liefde voor groen dan ook graag blijken.

Zo gaat ze met de Japanse vrouw van de premier door prachtige tuinen in Florida wandelen. Het is haar eerste ‘uitje’ als vrouw van de Amerikaanse president waar Donald Trump zelf niet bij is.

Eigen taak

Ze wil graag ook bezig zijn met de tuinen van het Witte Huis, zo laat ze weten. Ook zegt ze dat ze wel degelijk over groene vingers beschikt en dus het een en ander weet over planten en bloemen. “Tuinieren laat ons zien wat zorgen inhoudt en hoe we meedragen aan de evolutie van levende dingen”.

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP