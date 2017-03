‘Dít is het verrassende IQ van Melania Trump’

Intelligentie is lastig te meten, maar een IQ geeft vaak een aardige indicatie van iemands cognitieve kunnen.

Een IQ wordt kort gezegd gemeten door iemand een standaard aantal testen te laten afnemen en te kijken hoe ver iemand komt, hoe snel iemand bepaalde raadsels kan oplossen en hoe goed iemand is in het analyseren en het onthouden van feitjes.

Wauw

Nu weten we van Melania dat ze vroeger een model was en dat ze meerdere talen spreekt. Maar dat ze zó’n hoog (geschat) IQ heeft, is voor velen een verrassing. Zo schatten experts namelijk dat ze een IQ van 130 heeft. Ter vergelijking: Michelle Obama, de vorige first lady, zou een IQ van 125 hebben. Melania zou het hoogste IQ hebben van alle vrouwen van Amerikaanse presidenten ooit.

Gemiddeld

Het gemiddelde IQ van mensen wereldwijd is 100. Toch hangt iemands intelligentie van veel meer factoren af, zoals bijvoorbeeld motivatie (om ook echt wat met die talenten te doen) en een goede instelling (hard werken, blijven dromen). Een IQ boven de 130 is uitzonderlijk en slechts 2.1 procent van de bevolking heeft dit. Deze mensen worden ‘zeer begaafd genoemd’.

Bron: Like it Viral. Beeld: Getty