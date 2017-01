Dit is de verrassende manier waarop Máxima ontspant

Arianna Huffington, de vrouw achter de wereldberoemde krant The Huffington Post, heeft gisteravond koningin Máxima ontmoet. En ze was behoorlijk onder de indruk van die ontmoeting.

De uitgever was niet alleen onder de indruk van Máxima’s lengte (1,78 meter), maar ook van haar hobby. De koningin verklapte namelijk tegenover Arianna dat ze jawel, borduurt om te ontspannen. Wat heerlijk, we zien haar al helemaal zitten in villa Eikenhorst met een borduurwerkje op schoot.

Last night at Jack Ma’s dinner with Queen Máxima of the Netherlands who told me how she took up embroidery to destress (ok, she was in heels and I was in flats, but come on, how tall is she given that I’m 5’10!) #DavosDiary Een foto die is geplaatst door Arianna Huffington (@ariannahuff) op 19 Jan 2017 om 2:49 PST

Bron en beeld: Instagram.