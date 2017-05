Jacqueliens (38) man kreeg een hartinfarct: ‘Hij werd enorm humeurig’

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Jacquelien, wiens man een hartinfarct kreeg op zijn werk. Ze zag haar man veranderen in een verbitterd en humeurig mens.

Jacquelien (38): “De schrik toen het bedrijf van mijn man belde dat hij waarschijnlijk een hartinfarct had gekregen en met een ambulance naar het ziekenhuis was gebracht! En de angst dat hij dood zou zijn voordat ik bij hem was. Het staat voor altijd in mijn geheugen gegrift. Toen ik naast zijn ziekenhuisbed stond, keek ik naar die intens bleke man die daar met gesloten ogen lag, en die niet hoorde dat ik zei hoeveel ik van hem hield. Wat deed het pijn om de kinderen te moeten vertellen dat er iets ergs met hun vader was gebeurd.”

Kwaad

“Hij moest eerst geopereerd worden aan zijn kransslagader, daarna zou een lange revalidatie volgen. Heel naïef heb ik gedacht dat alles weer bij het oude zou zijn als hij eenmaal weer thuis was, maar ik had er niet op gerekend wat zoiets met een man in de bloei van z’n leven doet. Hij had een goede baan met veel mogelijkheden, was altijd opgewekt en positief en werkte keihard. Diezelfde man zag ik veranderen in een verbitterd en humeurig mens. Het leven had hem een streek geleverd en hij was kwaad op alles en iedereen. Dat begreep ik, want om als eind veertiger voor honderd procent voor je werk te worden afgekeurd, ís verschrikkelijk. Ik hoopte dat hij zou inzien dat hij de mogelijkheden die er nog waren, moest benutten.”

Spanningen

“Financieel konden we het redden. Ik had een goede baan, en als hij thuis de boel zou opvangen, zou ik meer kunnen werken. Dat stak hem nog het meest: dat ik ’s ochtends de deur uit ging zoals hij vroeger, en dat hij dan al die dingen moest doen die hij niet wilde doen. De spanningen liepen zo hoog op dat ik op een gegeven moment heb gezegd: ‘Als je zo doorgaat met ons leven te verpesten met jouw humeur, dan heb ik liever dat je opstapt’. Daar schrok hij van. Niet dat hij meteen een lieve geduldige man werd, maar het is wel het begin geweest van een ommekeer. De onbezorgde vrolijke man van voor zijn infarct zal hij niet meer worden, maar we zijn gelukkig op de goede weg.”

Tekst:Tineke Beishuizen. Beeld: iStock