Janet Jackson (50) verschijnt voor het eerst met haar zoon in het openbaar

Zangeres Janet Jackson (50) beviel in januari van een zoon, die ze nog niet heeft laten zien in het openbaar. Ze maakte 3 maanden later bekend dat ze ging scheiden van de vader van het jongetje.

De ster gaat haar huwelijk met de 42-jarige multimiljonair Wissam Al Mana na 5 jaar beëindigen.

Uit elkaar

Het is de 3e echtgenoot van de zus van Michael Jackson: ze was eerder getrouwd met zanger James DeBarge en met danser René Elizondo. Volgens bronnen gaat de zangeres juist op dit moment scheiden van haar huidige man omdat ze dan veel geld van hem krijgt. Wissam heeft een geschat vermogen van zo’n 800 miljoen euro.

Samen

Janet is nog niet eerder in het openbaar verschenen met haar zoontje Eissa, dat nu bijna 4 maanden oud is. Ook op de foto’s die nu rondgaan op social media, is het kindje niet duidelijk te zien. Volgens bekenden van het stel willen de twee hun zoon ondanks alles wél samen opvoeden.

•If we finna get these pictures more often then maybe it’s good she said adios to Aladdin bro😂❤️👑• #janetdamitajojackson #janetjackson #janet #janfam #queen👑 Een bericht gedeeld door Janet Damita Jo Jackson😍❤️️👑 (@1993.janet.2001) op 12 Apr 2017 om 7:43 PDT

•I’m crying😭❤️👑• #janetdamitajojackson #janetjackson #janet #janfam #queen👑 Een bericht gedeeld door Janet Damita Jo Jackson😍❤️️👑 (@1993.janet.2001) op 13 Apr 2017 om 4:08 PDT

•Good morning y’all. I’m still overwhelmed bro😭❤️👑• #janetdamitajojackson #janetjackson #janet #janfam #queen👑 Een bericht gedeeld door Janet Damita Jo Jackson😍❤️️👑 (@1993.janet.2001) op 13 Apr 2017 om 4:07 PDT

•LOOK AT EISSA’S HAND BRO😭❤️👑• #janetdamitajojackson #janetjackson #janet #janfam #queen👑 Een bericht gedeeld door Janet Damita Jo Jackson😍❤️️👑 (@1993.janet.2001) op 12 Apr 2017 om 7:42 PDT

LEES OOK:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

Bron & Beeld: Instagram