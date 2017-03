Hardlopende vrouw wordt aangerand, maar slaat van zich af

Het is de nachtmerrie van iedere vrouw die weleens hardloopt: op een verlaten stuk aangevallen worden. Het overkwam Kelly Herron op een openbaar toilet tijdens haar hardlooprondje – maar Kelly sloeg kranig van zich af.

Na een doodenge worsteling slaagde Kelly erin de aanrander van zich af te slaan. Ze wist de man te overmeesteren en sloot hem op in een wc-hokje tot de politie arriveerde. “Ik heb voor m’n leven gevochten terwijl ik schreeuwde dat dit níet ging gebeuren. Ik zette m’n nagels in z’n gezicht en sloeg terug terwijl ik wanhopig probeerde te ontkomen aan zijn greep”, schrijft de hardloopster op Instagram.

Zelfverdedigingscursus

De fitness tracker die Kelly om haar pols droeg, laat precies zien wat voor hevig gevecht de twee hebben gehad. “Gelukkig had ik een zelfverdedigingscursus gehad op mijn werk, en daar heb ik volop gebruik van gemaakt. Mijn gezicht is gehecht, mijn lichaam is verwond, maar mijn geest is in tact.”

