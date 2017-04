Dat de Amerikaanse acteur Johnny Depp zijn fans vaker verrast laat bovenstaande video wel zien. En hij deed het wéér. Zojuist, in Disneyland.

Is het ook altijd jouw droom geweest om oog in oog te staan met Johnny Depp? Ja? Dat snappen we. Dan ben je vast ontzettend jaloers als we je vertellen dat de acteur vandaag zijn fans verraste in Disneyland in Californië.

De acteur kwam namelijk zomaar opdagen bij een nieuwe attractie, vermomd als zijn beroemde alter-ego Captain Jack Sparrow. De pretparkattractie Pirates of the Caribbean is geïnspireerd op Dead Men Tell No Tales, het vijfde deel van de Pirates-serie, dat op 11 mei wereldwijd in première gaat.

Om dat te vieren nam Jack (of Johnny) uitgebreid de tijd om op de foto te gaan met fans. Superleuk toch?

Dead Men Tell No Tales draait vanaf 24 mei in de Nederlandse bioscopen.

LEES OOK:

Bron: Telegraaf. Beeld: Brunopress