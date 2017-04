Onherkenbaar: weet jij wie deze jonge BN’er is?

Sóms duiken er van die kiekjes van vroeger op waarbij je écht 2 keer met je ogen moet knipperen. Waarom? Omdat je gewoon níet kunt geloven wie er op de foto staat.

Zo’n moment hadden wij bij het zien van deze foto uit de oude doos.

Terug naar toen

Renate Gerschtanowitz (37) weet haar volgers duidelijk te verrassen. De SBS-presentatrice deelt een kiekje van haar en haar grote liefde Winston Gerschtanowitz. De blondine herkennen we een stuk makkelijker dan haar partner: wat is Winston veranderd in die tijd. Renate is nog wel te herkennen – als je goed kijkt. Ze schrijft bij haar foto dat deze in 2001 is gemaakt – 16 jaar geleden, ongeveer dus. De foto van ‘de mysterieuze BN’er’ heeft al bijna 5000 likes gekregen.

Gezinnetje

Renate is sinds 9 juli 2011 getrouwd met acteur en presentator Winston en ze heeft met hem twee zonen, Julian en Benjamin, die zijn geboren in 2008 en 2010.

#tbt when we were young…denk 2001 #stillgoingstrong #17 Een bericht gedeeld door RenateGerschtanowitz (@renategerschtanowitz) op 20 Apr 2017 om 3:55 PDT

