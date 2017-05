Herken jij de jonge BN’er die hier op de foto staat?

Vanwege Moederdag heeft niemand minder dan Yolanthe Cabeau een foto van vroeger gedeeld. En wel een hele bijzondere.

Ze staat er namelijk op met al haar broers en zussen.

Lief

Ze schrijft bij de foto: “Vandaag wil ik iedereen laten weten dat ik veel respect heb voor alle moeders op de wereld en alle vrouwen die met liefde voor hun kinderen zorgen. Jullie zijn allemaal bijzonder en belangrijk voor iedereen in deze wereld. Tegen mijn eigen moeder wil ik zeggen: bedankt. Je hebt zo goed een groot gezin opgevoed met heel veel geduld en eindeloos veel liefde. Je bent een echte engel! Ik hou van jou, mam”.

Tellen

Maar… Wie is dan Yolanthe? Ook dat zegt ze er duidelijk bij. Zo schrijft ze: “Van links naar rechts: #NathaliaDeborahKalinXaviRebeccaYolantheXavier.” Dus Yolanthe is het kleine meisje op rechts in het witte jurkje. Had jij haar herkend op de foto?

Today I’m sending out my love and respect to all the amazing mothers and women that love & take care of children ❤️🌸 You’re all very special and unbelievably important to this world.. May God bless all of you.. 💕 ——- To my own mommy I wanna say, thank you.. for raising so many children and doing it so well with so much patience and endless love.. you are a true angel ❤️ Ik hou van jou mama! #MyBrothers&Sisters #LuckyToHaveAGreatMom #AfterThisPictureWeKeptCountingBabies 😂🙈From left to right #NathaliaDeborahKalinXaviRebeccaYolantheXavier Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 14 Mei 2017 om 10:29 PDT

Words mean nothing, unless the eyes speak them too 🌸 Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 12 Mei 2017 om 4:39 PDT

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram