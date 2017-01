Wát lief: deze man sprong voor zijn zieke buurvrouw in de bres

De 89-jarige Norma Cook heeft leukemie. Toen ze te ziek werd om nog voor zichzelf te zorgen, sprong haar lieve 31-jarige buurman in de bres.

Chris Salvatore is een man met het hart op de goede plek. Het opmerkelijke duo is al bevriend vanaf het moment dat Chris Norma’s buurman werd. De twee zien elkaar elke dag en drinken regelmatig samen een glaasje champagne (Norma’s lievelingsdrankje). Nadat Norma bovenop haar ziekte ook nog een longontsteking kreeg, moest ze naar het ziekenhuis en moest Chris zijn buurvrouw twee maanden missen.

50.000 dollar

Eenmaal thuis was Norma te zwak om nog voor zichzelf te zorgen. Haar artsen raadden haar sterk af om terug te keren naar haar appartement, tenzij ze 24/7 zorg tot haar beschikking zou hebben. Omdat Chris weet hoe enorm duur dat is, besloot hij geld voor haar in te zamelen. Al snel had hij 50.000 dollar opgehaald. Het bleek echter op den duur toch niet genoeg.

Band

Daarom besloot Chris zijn zieke buurvrouw bij hem in te laten trekken. “Ze had niet blijer kunnen zijn toen ik het haar vroeg. Ik kwam toch al praktisch iedere dag bij haar over de vloer”, vertelt de acteur aan Today. De band tussen de twee gaat dan ook een stuk dieper dan gewoon een ‘goede buren’-relatie.

Champagne

“Ze noemt mij de kleinzoon die ze nooit heeft gehad.” Chris kon het niet over zijn hart verkrijgen om iemand die voelt als zijn oma onder te brengen in een verzorgingstehuis. En het verhaal wordt nog liever. Want wat de twee de hele dag doen? “We kijken altijd het journaal, we drinken champagne en eten pinda’s.”

Wederzijds

Daarnaast kookt de acteur iedere dag voor haar. Norma bloeit op onder Chris’ vleugels, maar dat gevoel is geheel wederzijds. “Haar in huis nemen voelt alsof het zo heeft moeten zijn. Het is echt heel bevredigend om er voor haar te kunnen zijn.”

Oké, wij zijn officieel verliefd.

Happy New Year from Norma and me. She rang in 2017 in style last night! 👵🏻 #myneighbornorma Een foto die is geplaatst door Chris Salvatore (@chrissalvatore) op 1 Jan 2017 om 8:20 PST

Norma and I are finally watching one of her favorites together! 👵🏻👨🏻#haroldandmaude #myneighbornorma Een foto die is geplaatst door Chris Salvatore (@chrissalvatore) op 4 Jan 2017 om 8:04 PST

Back together at last! Celebrating Norma’s homecoming! 🍷#myneighbornorma 👵🏻👦🏻 Een foto die is geplaatst door Chris Salvatore (@chrissalvatore) op 2 Dec 2016 om 7:15 PST

My dear friend and neighbor Norma is in need of your good thoughts and prayers! She is in the hospital with breathing problems and a very low immune system due to her leukemia and declining health. If she was here with me writing this she would probably want me to add something cheeky like “send money” or something silly like that. She is a firecracker but as tough as she is I can tell she is scared. I love her so much. Praying for you Norms! ❤️#myneighbornorma Een foto die is geplaatst door Chris Salvatore (@chrissalvatore) op 19 Okt 2016 om 4:01 PDT

