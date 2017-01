Deze jongen had een heel mooie reden om een pak aan te trekken in het ziekenhuis

De 18-jarige Grant Kessler was een opvallende verschijning in het ziekenhuis. De Amerikaanse tiener kwam namelijk strak in pak om zijn pasgeboren nichtje te bewonderen.

Grant had een heel goede reden om zijn kleine nichtje zo sjiek te verwelkomen. “Je krijgt nooit een tweede kans om een goede eerste indruk te maken”, zo redeneert hij. Zijn 16-jarige zus Iris deelde de foto van haar broer op Twitter toen ze op bezoek gingen bij hun pas bevallen oudere zus Olivia.

Bewijs

Het duurde niet lang voordat de tweet volop werd gedeeld. Met meer dan 100.000 retweets en 400.000 vind-ik-leuks zijn Grant en zijn pak een ware hit. En dat is ook leuk voor zijn kleine nichtje, want die heeft later meteen het bewijs dat haar oom er bij haar komst tiptop bij zat.

my sister is about to have a baby and my brother showed up to the hospital in a suit because “first impressions matter” pic.twitter.com/KtNV4mvnDU — iris kessler (@Iris_Elisabeth_) 3 januari 2017

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Twitter, iStock