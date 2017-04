Jongen (11) pleegt zelfmoord nadat hij de ‘grap’ van zijn vriendinnetje verkeerd begrijpt

De Amerikaanse Tysen Benz was pas 11 jaar, maar maakte al een eind aan zijn leven. En dat terwijl hij een vrolijke, sociale jongen was die positief in het leven stond.

Zijn moeder, Katrina Goss, is ten einde raad. Ze denkt dat social media de oorzaak is van de dood van haar jonge zoon.

Alsof

Volgens haar werd de jongen beïnvloed door de acties van zijn 13-jarige vriendinnetje. Het meisje deed online, voor de ‘lol’, een zelfmoordpoging en liet dit aan al haar volgers zien. Maar ze wilde niet écht een einde aan haar leven maken – ze deed maar alsof. Maar Tysen geloofde haar, zo laat zijn moeder weten.

Katrina: “Hij geloofde gelijk wat hij zag en zei ook dat hij nu een einde aan zijn leven wilde maken. Ze zijn natuurlijk allebei jong, maar als je al 13 jaar oud bent, dan weet je volgens mij wel wat goed en wat fout is, zeker als het om dit soort rare ‘grappen’ gaat. Ik heb het gevoel dat ze een jonge jongen heeft gemanipuleerd. Het was zo’n fantastische zoon. Hij had zoveel vrienden, sportte veel, was altijd blij en actief. Het was een impulsieve actie: hij zou dit nooit echt hebben gewild.”

Pas op

Daar voegt ze aan toe: “Ik denk niet dat iemand zoiets als dit weg moet wuiven en moet doen alsof ’t niets is. Dit moet serieus genomen worden. Ik wil alle ouders voor zoiets waarschuwen. Onze familie is helemaal kapot.” De politie onderzoekt nu de oorzaak van de dood van de 11-jarige jongen. Wat er met het meisje gaat gebeuren, is nog niet bekend.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

BEKIJK OOK: 3 jaar geleden overleed de toen 5 jaar oude Jack, de zoon van Marie Robinson. Op zijn sterfdag bezocht de moeder het graf en vroeg om een teken. En dat gebeurde.

Bron: Unilad. Beeld: Facebook