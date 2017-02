Jongetje (4) overleden na ongeluk met slee in Frans skigebied

Een vreselijk drama heeft zich afgespeeld in een Frans skigebied. Een jongetje van 4 is overleden nadat hij met zijn sleetje in een ravijn viel.

Zijn vader probeerde hem te redden en dook achter hem aan.

Vreselijk

Hij viel ook in het ravijn, net als het 8-jarige zusje van het jongetje. De kinderen en hun vader vielen 15 meter diep in Prat-Peyrot, het skistation van Mont-Aigoual op de grens tussen de departementen Gard en Lozère. Het meisje en de vader raakten ernstig gewond.

Drama

Het meisje brak haar been en raakte onderkoeld in de sneeuw. De vader brak ook zijn been. Toch overleefden zij de afschuwelijke val. Waar de moeder van de kinderen op het moment van het ongeluk was, is niet bekend.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: AD. Beeld: Getty