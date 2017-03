Deze kapper herinnert iedereen eraan hoe fantastisch verpleegkundigen zijn

Lange dagen, nachtdiensten en werken onder hoge druk; als er één baan ondergewaardeerd is, is dat wel die van de verpleegkunde. Dat besefte kapper Ashley Bolling zich heel goed toen een verpleegkundige in haar stoel plaatsnam.

Terwijl Ashley druk aan de slag ging met verf en folies, sukkelde de verpleegkundige in slaap.

VIDEO: OUDSTE VERPLEEGSTER VAN AMERIKA WORDT VERRAST VOOR HAAR 90STE VERJAARDAG

Toen werd ze opeens overvallen door een belangrijk besef. Ze maakte een foto van haar klant en deelde daarna haar inzicht op Facebook.

Hele nacht gewerkt

“Ik werd opeens overmand door een extreem nederig gevoel toen ik voorzichtig aan de slag ging met haar van een oververmoeide, slapende verpleegkundige. Ze had de hele nacht gewerkt en had nog geen bed gezien toen ze in mijn stoel belandde – maar niet voordat ze onderweg ook nog ontbijt voor mij had meegenomen. Toen ze langzaam in slaap sukkelde, liet ik haar hoofd op mijn buik rusten terwijl ik highlights in haar haren zette”, begint Ashley.

Levens redden

“Toen merkte ik haar schoenen op. Ik vroeg me af of hoeveel kilometers die schoenen hebben gelopen. Ik vroeg me af waar ze doorheen hebben gelopen. Bloed? Tranen? In en uit de ontelbare kamers van patiënten waar ze voor zorgt? Ik vroeg me af hoeveel uur ze haar en alle anderen zoals zij gedragen hebben, terwijl ze de levens redden van de mensen van wie we houden en de hand vasthouden van degene die dat gevecht verliezen.”

Superhelden

Ashleys ontroerende bericht werd in korte tijd volop gedeeld. “Ik heb deze superhelden altijd gewaardeerd en gerespecteerd en ben trots dat ik de zus, dochter, nicht, vriendin en kapper van ze ben. Weet dat jullie gewaardeerd worden, dat jullie onvervangbaar en geliefd zijn.”

LEES OOK:

Bron: Facebook/Good Housekeeping. Beeld: Facebook, iStock.