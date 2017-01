Lief! Kat Weston houdt van sleeën in de sneeuw

Kat Weston is net als veel mensen een grote sneeuwliefhebber, dus gaat hij weleens sleeën met zijn baasje Jesse. Zo schattig!

De poes lijkt het in ieder geval hartstikke leuk te vinden. Een van de mensen die het filmpje gezien heeft, schrijft dat Weston vast nergens bang voor is. Nou, niet dus! Met volle vaart van een besneeuwde heuvel af is geen enkel probleem, maar, zegt zijn baasje Jesse: “De stofzuiger vindt ‘ie doodeng.”

Ach, wie is er wel fan van de stofzuiger?

Bron: HvN.nl. Beeld: iStock