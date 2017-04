Zóveel heeft Kate Middleton dit jaar al uitgegeven aan kleding

Tja, als je de vrouw van de Britse troonopvolger bent, dan heb je natuurlijk wat te besteden aan je garderobe. Maar volgens kenners heeft Kate dit jaar al een recordbedrag gespendeerd aan kleding en accessoires.

Tot nu toe heeft ze al zo’n 67.120 euro uitgegeven – in amper 4 maanden tijd, dus.

Volgens Britse sites is dit meer dan ze ooit in 4 maanden heeft uitgegeven aan haar outfits. Uit meerdere bronnen blijkt dat de hertogin de afgelopen jaren meer en meer spendeert. Natuurlijk hoeft ze ook niet echt op de prijskaartjes te letten, dus dan gaat het hard.

Geld mag rollen

De nieuwe kledingstukken en tasjes, sieraden en schoenen van Kate waren in 2015 ‘slechts’ 50.625 euro waard, terwijl ze vorig jaar in totaal zo’n 205.057 euro uitgaf. Als ze zo doorgaat als in de eerste maanden van dit jaar, dan zal ze in 2017 uitkomen op zo’n 268.000 euro – dat zou voor Kate een record zijn.

Bron: Marie Claire. Beeld: Getty