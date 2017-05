Kate Middleton trekt oude broek van bekende winkelketen uit de kast

Kate Middelton wordt vaak gespot in peperdure mantelpakjes, maar nu heeft ze voor een bezoekje aan een boerderij een outfit die ze al jaren heeft uit de kast getrokken.

Zo straalt ze in een broek van de Zara tijdens haar bezoek aan de boerderij van Farms for City Children.

Simpel en toch chic

De hertogin hielp de kinderen die dag met onder andere het aanplanten van de moestuin en het verzorgen van de dieren. Met haar broek van de Zara en regenlaarzen die ze al meer dan 13 jaar heeft, kwam ze nonchalant over op haar publiek. Daarbij draagt ze een simpele regenjas.

Spannend

Kate en prins William wonen voorlopig nog in het landelijke Norfolk, maar verhuizen in september naar Londen. Zelf hebben ze overig ook een heleboel dieren in huis. Zo sprak ze met de kinderen op de boerderij over de gezinshond Lupo, de hamster Marvin van prins George en prinses Charlotte en hun 5 kippen.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP