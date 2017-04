Dit deed Kate Middleton voordat ze een royal was

We kennen Kate Middleton natuurlijk als royal, vrouw van prins William en moeder van twee. Maar voordat ze hertogin van Cambridge werd, heeft ze ook niet stilgezeten. Zo hield ze van het studentenleven en werkte ze voor het Britse modehuis JigSaw.

En Kate is niet alleen zeer geliefd in Engeland, bij ons in Nederland is ze ook heel populair, zoals te zien in de video.

Op stap gaan, een drankje doen en tot in de late uurtjes dansen. Dingen die een student maar al te graag doet en daar behoorde Kate ook toe. Ze ging naar discotheken en bars, maar bezocht ook nettere gelegenheden zoals boekpresentaties, liefdadigheidsconcerten en het tennistoernooi Wimbledon.

Warme collega

Shoppen deed ze het liefst bij Marks & Spencer, maar nadat ze was afgestudeerd aan de universiteit St. Andrews in Schotland, ging ze aan de slag bij de Britse modeketen JigSaw als accessoire-inkoper. De oprichter van JigSaw, Belle Robinson, herinnert zich Kate nog als een warme collega, zo vertelt ze in The Standard: “Ik was zeer onder de indruk van haar. Tijdens de lunchpauze kletste ze met iedereen. Van de vrachtwagenchauffeurs tot de verkoopsters.” In 2007 verliet ze JigSaw en ging ze verder als fotograaf, websitedesigner en marketingleider voor het evenementenbureau van haar ouders, Party Pieces. Het jaar daarop bracht zij First Birthdays uit, dat onder het bedrijf van haar ouders valt. Daar werkte ze tot 2011, drie maanden voordat ze met William in het huwelijksbootje stapte.

Luxe appartement

Voordat William haar verloofde werd, woonde ze samen met haar zus Pippa en haar broer James in de dure wijk Chelsea in Londen. Het appartement kregen ze cadeau van hun ouders. Uiteindelijk ruilde ze haar luxe appartement in voor een boerderij in Wales waar ze ging samen wonen met William.

Paparazzi

Maar daarvoor was ze volop aan het daten met William. De twee leerden elkaar kennen op de universiteit en het duurde niet lang voordat de paparazzi hier ook lucht van kreeg. Toen Kate bijvoorbeeld op haar 25e verjaardag de deur van haar appartement opendeed, stonden daar 30 fotografen en televisieploegen. En daar was haar liefje bepaald niet blij mee.

Ring

Ondanks de publiciteit bezocht Kate wel gewoon Williams polowedstrijden en het herdenkingsconcert van Princess Diana. Maar het continu in de schijnwerpers staan, werd de twee op een gegeven moment toch te veel. Hierdoor besloten ze om een tijdje uit elkaar te gaan. Gelukkig waren ze in 2010 weer een setje en in datzelfde jaar schoof William, tijdens een vakantie in Kenia, een ring om Kate’s vinger. De rest is geschiedenis…

