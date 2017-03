Dít is waarom Kate Middleton niet te spreken is over de skitrip van William

De Britse prins William ging deze week skiën met wat vrienden in Zwitserland. Dat vond hij hartstikke leuk, maar zijn vrouw Kate was daar wat minder blij mee.

Want William heeft nogal de bloemetjes buitengezet, blijkt uit meerdere bronnen.

Oei

Volgende Britse media zou William in het skioord hebben gedanst met een 24-jarige vrouw uit Australië en zou hij (veel) sterke drank hebben gedronken. De bron, die sprak met Vanity Fair: “Het was Williams keuze om te gaan, maar Kate draagt de broek in hun huwelijk en ze zal niet blij zijn met Williams acties”. Ze dacht dat hij zijn feestperiode en het rondhangen met vrienden wel achter zich had gelaten. Ik kan me voorstellen dat ze dit vernederend zal vinden en William daarom op het matje zal roepen.”

Ik ben er even niet

Ook zei William door zijn vakantie de Britse ‘Commonwealth Day–ceremonie’ af. Media stellen dat hij een beetje onder zijn verplichtingen als kroonprins uit probeert te komen.

In februari dit jaar nog samen in de sneeuw:

Find out why Prince William & Kate love to ski in Courchevel in the French Alps: https://t.co/sQxExHjLLy pic.twitter.com/Ix0NbCskQA — HELLO! US (@hellomagUS) 18 februari 2017

Bron: Vogue NL. Beeld: ANP