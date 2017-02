Leuk: Kate doet héél fanatiek mee aan een wedstrijdje hardlopen

In het Olympische park in Londen doen Harry, William en Kate mee met een wedstrijdje sprinten. En ja: Kate is bijzonder fanatiek.

Ze willen zo alle Britse marathon lopers een steuntje in de rug geven en laten zien hoe knap ze het van hen vinden. Zelf doen ze niet mee aan de wedstrijd van 42 kilometer.

Hup, rennen

En dat ze zelf alle drie zo hard mogelijk willen rennen en écht hun best doen, vinden de lopers maar wat leuk om te zien. Onder luid applaus rennen ze dan ook over de finish. En hoe hard Kate ook haar best deed: ze wint ’t nét niet van de mannen. Harry blijkt de snelste van de mannen te zijn en wordt eerste. Daarna rent William over de streep en Kate finisht als derde. Toch leuk, de royalty’s in sportkleren. Dat zie je ook niet elke dag.

Bron: Daily Mail. Beeld: Getty