Dít doen Kate en William als ze een avondje thuis blijven

Prins William en zijn vrouw Kate zijn dit jaar al 6 jaar getrouwd. In een interview met BBC Radio 1 vertellen de twee wat ze zoal uitspoken als ze eens een avondje thuis zitten.

Niet dat het vaak voorkomt, maar toch.

Hapje eten

Het stel kijkt op een rustig avondje graag naar series. Prins William is naar eigen zeggen dol op ‘Homeland’, maar ook ‘Game of Thrones’ is bij de twee geliefd. En wat ze dan doen met het eten? In koken hebben ze niet altijd zin, dus dan bestellen ze regelmatig Chinees of Indisch eten.

Uitgaan

Maar ze laten hun bord eten niet aan de deur bezorgen. Ze hebben iemand in dienst die de deur voor hen opendoet en hen het eten brengt. Een avond samen op de bank vinden ze heerlijk, laten ze in het interview weten. Toch houden ze ook van een avondje uit. Het laatste concert dat ze samen hebben gezien, was er een van Coldplay.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP.