Kate en William zien er tijdens bezoek in Parijs verliefder uit dan ooit

Kate en William zullen ook zo hun ruzietjes en irritaties hebben, maar tijdens een staatsbezoek aan Parijs lijken de twee wel verliefde pubers.

Zo blij lijken ze met elkaar te zijn.

Stad met een betekenis

Toch is Parijs een moeilijke stad voor William. Zijn moeder, prinses Diana, overleed in deze stad in een auto-ongeluk in 1997. Het is de eerste keer dat hij de stad samen met zijn vrouw bezoekt. Nu hij hier met Kate is, ziet hij er heel gelukkig uit.

Onze vrienden

Zijn oma, Queen Elizabeth II, heeft aan William verteld hoe fijn zij het altijd vond om naar Parijs te gaan. William: “Dat gevoel delen Catherine en ik. We kijken uit naar al onze komende bezoekjes naar onze vrienden in Frankrijk.” De twee waren voor 2 dagen in Parijs. Ze hebben onder meer hun eer betoond aan de slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen in Nice en Parijs.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: E Online. Beeld: ANP