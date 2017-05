Dít is waarom Katja Schuurman een foto van haar blote billen online plaatst

Katja Schuurman is niet bepaald preuts, blijkt uit een recent bericht van haar op social media. Ze laat namelijk zonder gêne haar blote billen zien.

Maar daar heeft ze wél een duidelijke reden voor.

Haar mening

Ze maakt er namelijk een statement mee in haar strijd tegen seksisme. Dit naar aanleiding van een brief die door meer dan 100 vrouwen is ondertekend. Deze brief is aan adverteerders van GeenStijl en Dumpert: zij worden gevraagd of ze wel écht moeten willen samenwerken in een omgeving vol vrouwenvernedering, racisme en homofobie.

Boodschap

Nu doet ook Katja mee. Ze vindt dat het eens afgelopen moet zijn met dat er alleen maar naar vrouwen wordt gekeken als ze een diep decolleté hebben. Ze schrijft op Twitter bij haar blote foto: ‘Ik zal proberen het een beetje simpel uit te leggen. Seks en seksisme = verschillend. 1e is top! 2e is stompzinnig.’ In een andere tweet vraagt ze haar ‘tieten en kont buiten beschouwing te laten’ bij een inhoudelijke gesprek. ‘Die doen er dan zo weinig toe.’

En nu met z’n allen

Onder de hashtag #SeksismKissMyAss roept de actrice vervolgens meer mensen op hun billen op Twitter te delen. Zo wil ze haar punt nog duidelijker maken. Waarom dan haar billen laten zien, vraag je je wellicht af. Dit is een knipoog naar Dumpert, die vrouwenbillen als icoontjes gebruikt om een rating van een video te laten zien.

Lieve @geenstijl fans. Ik zal proberen het een beetje simpel uit te leggen. Seks en seksisme = verschillend. 1e is top! 2e stompzinnig.(1/3) pic.twitter.com/9pLt9wazy8 — Katja Schuurman (@schuurman_katja) 8 mei 2017

Bron: De Volkskrant. Beeld: Twitter