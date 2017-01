Kelly Weekers deelt zoete gezinsfoto 4 dagen na de geboorte

John Ewbank en Kelly Weekers hebben 4 dagen geleden hun eerste kind samen gekregen, Scottie. Kelly deelt nu op social media een prachtige foto van haar gezinnetje.

Want van deze foto stráált letterlijk het geluk af.

Mooie tijden

Eind juni maakte het stel bekend dat Kelly zwanger was van hun eerste kindje, waarna ze al snel onthulde een meisje te verwachten. John kreeg samen met Vivian Reijs in 2004 al een dochtertje, Day. De 48-jarige John en de 27-jarige Kelly verloofden zich in december 2015.

Team no sleep ❤ | @lisettelubbersphotography #Scottie Een foto die is geplaatst door Kelly Weekers (@kelly_weekers) op 13 Jan 2017 om 12:01 PST



Eerder deelden ze al deze lieve foto van hun meisje:

En zo vertelden ze over het geslacht van hun kleintje:

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram