Meisje (12) wordt gescalpeerd in kermisattractie: ‘Het voelde alsof mijn hoofd verpletterd was’

Wat een leuke dag op de kermis had moeten zijn, werd een ware nachtmerrie voor de 12-jarige Elizabeth.

Doordat haar paardenstaart vast kwam te zitten, werd ze gescalpeerd.

Vreselijk

Het ongeluk gebeurde een jaar geleden, maar het meisje vertelt nu voor het eerst aan de media hoe ze zich voelt. Het was toen de eerste keer dat ze in een kermisattractie ging. Haar haren kwamen vast te zitten in een draaiende kermisattractie en het apparaat kon niet snel genoeg stoppen. Niemand dacht dat het nog goed zou komen met haar. Volgens getuigen was er overal bloed en zag het er afschuwelijk uit.

Operaties

Ze kan zich zelf niet veel herinneren van het vreselijke ongeluk. Ze weet pas weer iets van het moment dat ze wakker werd in het ziekenhuis. “Ik zei tegen mijn moeder dat mijn hoofd voelde alsof het verpletterd was. Toen vertelde ze me wat er was gebeurd.” Ze herinnert zich ook het moment dat ze voor het eerst haar eigen spiegelbeeld zag. “Ik ging naar de wc, maar ze waren vergeten de spiegels af te plakken. Ze moesten me weer naar mijn bed dragen.” Ze werd 2 keer aan haar hoofd geopereerd, kreeg drie huidtransplantaties, een operatie aan haar ogen en 28 bloedtransfusies.

En weer opstaan

Toch laat ze zich niet neerleggen bij haar ongeluk. “Mijn littekens bepalen niet wie ik ben, niemands littekens zouden dat mogen doen.” Haar haar groeit aan 1 kant van haar hoofd weer terug. Inmiddels gaat Elizabeth weer naar school en droomt ze weer over later. Maar nooit zal ze nog een keer in een kermisattractie gaan.

One year later: Lulu speaks out about recovery after carnival ride https://t.co/QIZLLDk9nC pic.twitter.com/GaSePQzaTI — WOWT 6 News (@WOWT6News) 27 april 2017

