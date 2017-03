Kinderwagen geplet door tram in Amsterdam

Een vader kreeg vandaag in Amsterdam de schrik van zijn leven. Door een inschattingsfout kwam de kinderwagen, waar zijn dochter van 4 maanden oud in zat, onder een tram.

De kinderwagen werd meter meegesleurd en geplet door het voertuig.

Brrrr, wat een nachtmerrie

De hulpdiensten waren gelukkig snel ter plaatse. Het incident heeft een goed einde: wonder boven wonder mankeerde het jonge meisje niets. De hulpdiensten konden de baby losmaken, want de kinderwagen zat klem tussen de tram en de trambaan. Het meisje werd snel bevrijd uit deze nare positie en wat zal haar vader opgelucht zijn geweest.

Tram schept kinderwagen met baby: Schrikken in Amsterdam: in de Leidsestraat reed een tram rond… https://t.co/qtR0xL35lJ #nieuws #Nederland pic.twitter.com/qekoKLCOwy — Roddy Rietveldt (@rjrietveldt) 17 maart 2017

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Getty