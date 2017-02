Kleinzoon Henny Huisman lijkt sprekend op zijn opa

Als twee druppels water. Henny Huisman heeft een look-a-like en het is zijn eigen kleinzoon Oliver.

Henny deelde vandaag een trots bericht op zijn Twitter-account, voorzien van een foto van kleinzoon Oliver en een foto van hemzelf. “Opa, op school zeggen ze dat ik op je lijk,” staat erbij. Wij begrijpen meteen waar Oliver het over heeft. Jij ook?

Opa, op school zeggen ze dat Ik op je lijk! (Oliver 13) pic.twitter.com/hReUEmlZlQ — Henny Huisman (@tweethenny) 26 februari 2017

Oliver vindt het overigens helemaal niet erg dat hij op z’n opa lijkt, want hij is hartstikke trots op hem. Dat kan ook niet anders, want opa Henny is natuurlijk een tv-legende. Al raken zelfs de allerbesten weleens hun tekst kwijt, zoals je wellicht al bij bovenstaande blooper gezien hebt. 😉

Beeld: ANP.