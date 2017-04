Dit zit er in de koffertjes van de beveiligers van de Oranjes

Iedereen op Twitter vroeg het zich af: wat zat er in die koffertjes die de beveiligers van de koninklijke familie met zich meedroegen in Tilburg?

Het waren géén EHBO-kits, of reservecollecties panty’s voor de prinsessen.

Beveiliging met kogelwerende schermen. #tilburg #koningsdag #2017 #WA50 Een bericht gedeeld door Sandra Schuurhof (@sandra_schuurhof) op 27 Apr 2017 om 3:48 PDT

Het waren kogelwerende schermen! Hoe dat eruit zou zien als ze nodig zouden zijn geweest? Nou, zo:

LEES OOK:

Speciaal voor de 50e verjaardag van onze koning is het boek Een koning om in te lijsten uitgebracht, dat een ontzettend leuk inkijkje geeft in het leven van onze koning. Je kunt het hier kopen voor slechts €19.95. Het wordt gratis thuisbezorgd.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!