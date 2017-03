Het koningspaar klust erop los in oude spijkerbroeken en truien

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beschikken over groene vingers: de twee hebben vandaag de handen uit de mouwen getrokken voor NLDoet.

Tijdens de grootste vrijwilligersactie van Nederland klusten koning Willem-Alexander en koningin Máxima mee in een buurttuin in Breda.

Kijk nou

En dat was een grote verrassing voor de andere deelnemers. Want wat hielpen de koning en de koningin hard mee. En tja, zo vaak zie je ze natuurlijk niet in hun ‘klus-klofje’. NLDoet laat dit weekend in het hele land zien hoe belangrijk het is om vrijwilligers te hebben en zet daarom al het vrijwilligerswerk in de spotlight. Ze roepen iedereen op om óók iets voor een ander te doen.

Wij hebben een aantal leuke foto’s van de actieve dag voor je onder elkaar gezet.

Bron & Beeld: ANP