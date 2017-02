Genieten: de eerste foto’s van de koninklijke familie in Lech

De koninklijke familie gaat vandaag traditiegetrouw op de foto voor de internationale pers. Dit gebeurt zoals altijd rond deze tijd in het Oostenrijkse Lech. En wij hebben de eerste foto’s!

Zoals in de video te zien is, hebben de Oranjes zo hun favoriete plekjes in Lech. De koninklijke familie komt er al generaties lang voor een wintersportvakantie.

Een goede deal

De media laten de koninklijke familie doorgaans met rust tijdens hun skivakantie, in ruil voor een terugkerend persmoment waarbij de familie eventjes poseert voor de camera en de prinsesjes wat klein afdalingen op de latten laten zien.

En nu is het dus weer zover!

Later volgen er ongetwijfeld meer!

Beeld: ANP