Foto: zó is de koninklijke familie naar Tilburg vertrokken

De koning is jarig en is vandaag 50 geworden. Dit jaar viert de koninklijke familie Willem-Alexanders verjaardag in het Brabantse Tilburg.

De familie is vanochtend met de trein richting Tilburg vertrokken en dat levert een mooi kiekje op. De koninklijke familie plaatste de foto op een nieuw (!) account op Instagram:

Zit jij al klaar voor de televisie?

LEES OOK:

Speciaal voor de 50e verjaardag van onze koning is het boek Een koning om in te lijsten uitgebracht, dat een ontzettend leuk inkijkje geeft in het leven van onze koning. Je kunt het hier kopen voor slechts €19.95. Het wordt gratis thuisbezorgd.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Beeld: ANP