Dít krijgt koningin Máxima als salaris

Koningin zijn is een prachtige rol die maar weinig zo goed kunnen invullen als onze koning Máxima. Maar het is ook (meer dan) een fulltime baan.

Want reken maar dat Máxima dag in dag uit een bomvolle agenda heeft met tig afspraken door het hele land.

Per jaar

Als salaris krijgt Máxima per jaar ongeveer 958.000 euro uitbetaald. Dit komt neer op een maandsalaris van 79.800 euro. Dat is een stuk minder dan wat haar man verdient, koning Willem-Alexander. Hij heeft een jaarinkomen van een ruime 5,5 miljoen euro.

Blijft wel wat over

Maar van deze bedragen is er veel gereserveerd voor het personeel en andere materialen. Het is dus niet zo dat onze vorst en vorstin dit geldbedrag zó op hun rekening gestort krijgen. Voor Máxima blijft er per jaar ongeveer 352.000 euro over voor haarzelf.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Viraal Vandaag. Beeld: ANP