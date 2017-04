Heb je een kuiltje in je onderrug? Dít zegt het over je seksleven

Mocht je ’t niet zo goed van jezelf weten: ga eens voor een spiegel staan en draai je een halve slag om. Heb je kuiltjes in je onderrug? Het zegt iets belangrijks over je seksleven.

Niet iedereen heeft ze: dit is genetisch bepaald.

Oelala

Maar als je ze hebt, kun je blij zijn, want het duidt op een goed seksleven. De zogeheten venuskuiltjes ontstaan door de pezen die groeien op je bekken en ze vormen de verbinding van het heiligbeen met het darmbeen. Plus: het betekent dat je een betere bloeddoorstroming hebt. En dat klinkt wellicht saai, maar is leuker dan je denkt. Heb je als vrouw die kuiltjes, dan zou dat betekenen dat je sneller tot een hoogtepunt komt in bed.

Bron: Marie Claire. Beeld: Getty