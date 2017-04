Brrr: ‘kwal’ takelt Nederlandse vrouw (24) toe

Tessa Beumer uit Dalfsen heeft geluk gehad. Ze werd in de zee bij Tenerife, waar ze op vakantie was, toegetakeld door een zeemonster.

Ze zwom in de 15 meter lange tentakels van een zogeheten Portugees Oorlogsschip.

Schrikken

En dat heeft vreselijke pijn gedaan. Want wat zitten haar armen onder de kwallenbeten. Zelf schrijft Tessa erover op haar Facebookpagina: “Een stukje zwemmen veranderde voor mij in een levensbedreigende situatie. Net als voor mij, is deze soort kwal onbekend en mensen weten niet hoe er gehandeld moet worden. De kwal heeft flinke wonden op mijn armen en handen achtergelaten. Na de intense pijn na de beet, gaat het nu weer redelijk goed met me. Ik hoop dat de wonden genezen.”

Tentakels

Het Portugese Oorlogsschip komt in warmere wateren voor. Het is geen echte kwal, maar een complexe kolonie van honderden poliepen. Een poliep is een neteldier dat meerdere tentakels heeft, waardoor het vaak voor een waterplant wordt aangezien. Het gif doodt meestal niet, maar zorgt wel voor koorts, heftige pijn, ademhalingsproblemen en soms zelfs een shocktoestand. Omdat het geen echte kwal is, is de behandeling hiervoor ook anders.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Telegraaf. Beeld: Getty