Jongen (8) wordt vriendjes met hond met dezelfde huidziekte

De 8-jarige Carter heeft de huidziekte vitiligo en dat is voor een ventje van zijn leeftijd niet altijd makkelijk. Gelukkig is er iemand met dezelfde aandoening die hem begrijpt: labrador Rowdy.

De zwarte labrador doet door de witte vlekken rond zijn ogen denken aan een omgekeerde panda en is daardoor een hit op sociale media. Stephanie, de moeder van Carter, kwam toevallig op de Facebookpagina van de hond en besloot de eigenaar van het dier een mail te sturen om over haar zoon Carter te vertellen.

Trots

Ze bleven contact houden en Carter had veel baat bij het zien van de foto’s van de vrolijke hond. “Vitiligo is een vrij zeldzame ziekte en Carter was erg van slag dat hij deze ziekte heeft”, vertelt Stephanie aan ABC News. “Maar door Rowdy is hij nu juist trots dat híj deze aandoening heeft en zou hij niet anders meer willen. Hij vindt kinderen met een ‘gewone’ huid maar saai.”

Vliegen

Nadat er in de media aandacht werd besteed aan de impact die Rowdy had op Carter, besloot een anonieme kijker 5 duizend euro over te maken zodat het ventje naar de andere kant van de Verenigde Staten kon vliegen om Rowdy eindelijk te ontmoeten. De ontmoeting met Rowdy was magisch, aldus zijn moeder. “Carter liep naar binnen, knuffelde hem twee uur lang en sindsdien zijn ze onafscheidelijk.”

