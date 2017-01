Dit is de echte leeftijd van first lady Melania Trump

Haar man Donald Trump is 70 jaar, haar stiefdochter Ivanka 35, en zelf kan ze met haar strakke lijf en gladgestreken huid ook best door voor een dertiger. Maar hoe oud is Melania Trump nou eigenlijk echt?

Melania werd geboren op 26 april 1970 in het Sloveense stadje Novo mesto. Ze is dus 46 jaar oud. Toen ze 16 jaar oud was, begon ze haar carrière als model. Die carrière bracht haar uiteindelijk naar de Verenigde Staten. Daar ontmoette ze in 1998 haar toekomstige man Donald Trump. Wat er daarna gebeurde, is bekend…



Donald en Melania Trump in 2002.

LEES OOK:

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Beeld: AFP