Ben je ook weleens bang dat jouw partner niet blij is met jouw kerstcadeau? Deze man kan in ieder geval opgelucht ademhalen, want je gelooft nooit hoe zijn vriendin reageerde toen hij haar een lege doos gaf voor kerst.

De 21-jarige Braxton Sislo uit het Amerikaanse New Orleans verkondigde op het internet dat hij zijn vriendin een lege doos zou gaan geven voor kerst.

People Love This Girl’s Joyful Response To Her Boyfriend Gifting Her An Empty Box https://t.co/qXRwgz4EXq pic.twitter.com/SLD9y7IKAf — Tanya Chen (@Tanya_Chen) 19 december 2016

Braxton werkt in een telefoonwinkel, waar eerder deze maand telefoonhoesjes werden bezorgd in relatief mooie dozen. Toen Braxton een van die dozen in z’n handen had, kwam hij op het idee om z’n vriendin er eentje te geven voor kerst.

Zijn vriendin reageerde op z’n zachtst gezegd totáál anders dan Braxton had verwacht:

This was my girl’s reaction to me giving her an empty box pic.twitter.com/g8Xs6L6gAD — 6Brax (@Braxtation) 14 december 2016

Toen Braxton zijn vriendin via Facebook chat op de hoogte bracht van zijn schamele cadeau, reageerde zij in enthousiaste hoofdletters: “Oh, mijn God, jááá schatje! Daar kan ik mijn juwelen instoppen, ik wilde daar al een tijdje een simpel doosje voor!”

Wij zeggen: niet meer laten gaan deze meid, Braxton!

Bron: LittleThings & Beeld: iStock