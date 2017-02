Ongelooflijk maar waar: volgende week laat de lente zich zien

Dit weekend is het nog aan het sneeuwen is en het vooral ’s nachts erg koud. Maar dat verandert volgende week totaal.

Volgens weersites laat de lente zich namelijk al een beetje zien.

Niet te geloven

Het zonnetje gaat schijnen en het wordt opeens zo’n 13 graden. Wat een verschil met nu, nietwaar? Dit weekend wordt het zelfs wit op een aantal plekken in het land. Voor zondag is er ook natte sneeuw voorspeld. Maar meteoroloog Wilfred Janssen is optimistisch over de dagen ná dit weekend.

Terrasjes

Zo zegt hij: “Het is volgende week meer voorjaar dan winter. Woensdag kan het oplopen tot 13 graden. Doordat het ’s nachts wel vriest, is het ’s ochtends handschoenen-weer. ’s Middags kun je bij wijze van spreken zo het terras op.” Ja, echt, kan dat in februari? Tja, het is altijd onvoorspelbaar hè, dat weer.

Bron: AD. Beeld: iStock