Nú al een mooie lente: volgende week wordt het 20 graden

Tja, we kunnen wat mopperen met z’n allen, als het over het weer gaat. Maar momenteel hebben we eigenlijk niets te klagen.

Het wordt namelijk volgende week prachtig lenteweer – en het kan op sommige plekken in Limburg zelfs 20 graden worden.

Lekker het terras op

Nu is het ook al mooi weer en dit weekend zal de zon ook schijnen, maar kan het nog wel wat fris aanvoelen door de koude wind. De komende dagen zal het ongeveer 12 graden zijn. Vanaf maandag verandert dat en komt er warme lucht onze kant op. Dus: de jas kan dan uit!

Met zonder jas

Het wordt maandag nog zo’n 14 graden, maar woensdag is dat opgelopen tot 18 graden. Donderdag is de warmste dag van de week en kan het plaatselijk wel 19 tot 20 graden worden. Laten we er maar van genieten, want na donderdag wordt het weer iets wisselvalliger en neemt de kans op regen toe.

